Иран, КНДР и Китай помогают России, НАТО на саммите обсудит это с партнерами – генсек

Йенс Столтенберг отметил: Иран и Северная Корея помогают России с вооружением, а КНР – поддерживает военную экономику страны-агрессора

Йенс Столтенберг (Фото: EPA / TERESA SUAREZ)

На предстоящем саммите в Вашингтоне представители стран-членов НАТО встретятся с Азиатско-Тихоокеанскими партнерами из-за того, что Иран, Северная Корея и Китай помогают России вести войну против Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

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Чиновник анонсировал, что члены Североатлантического союза в ходе саммита обратятся к глобальным партнерам, особенно Индо-Тихоокеанским партнерам и Европейскому союзу.

Генсек отметил: захватническая война РФ против Украины демонстрирует, что безопасность Альянса – не региональная, а глобальная, поскольку Иран и Северная Корея предоставляют оружие, беспилотники и боеприпасы России, чтобы имела возможность продолжать боевые действия.

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К тому же, НАТО видит, как Китайская народная республика поддерживает российскую военную экономику, позволяя РФ вести войну против Украины, отметил Столтенберг.

Соответственно, добавил чиновник, для Альянса важно встретиться с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона – это произойдет на Вашингтонском саммите.

Саммит НАТО должен пройти в американской столице 9-11 июля.

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