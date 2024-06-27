Иран, КНДР и Китай помогают России, НАТО на саммите обсудит это с партнерами – генсек
На предстоящем саммите в Вашингтоне представители стран-членов НАТО встретятся с Азиатско-Тихоокеанскими партнерами из-за того, что Иран, Северная Корея и Китай помогают России вести войну против Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
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Чиновник анонсировал, что члены Североатлантического союза в ходе саммита обратятся к глобальным партнерам, особенно Индо-Тихоокеанским партнерам и Европейскому союзу.
Генсек отметил: захватническая война РФ против Украины демонстрирует, что безопасность Альянса – не региональная, а глобальная, поскольку Иран и Северная Корея предоставляют оружие, беспилотники и боеприпасы России, чтобы имела возможность продолжать боевые действия.
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К тому же, НАТО видит, как Китайская народная республика поддерживает российскую военную экономику, позволяя РФ вести войну против Украины, отметил Столтенберг.
Соответственно, добавил чиновник, для Альянса важно встретиться с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона – это произойдет на Вашингтонском саммите.
Саммит НАТО должен пройти в американской столице 9-11 июля.
- 17 июня Столтенберг сообщил, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и КНР. Также он отметил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны РФ против Украины.
- 18 июня Столтенберг заявил, что от саммита в Вашингтоне не стоит ожидать конкретных дат по членству Украины в Альянсе, но будет "четкое сообщение о перспективах членства".
- 20 июня генсек Альянса заявил, что новый оборонный договор России по КНДР демонстрирует усиление сплоченности между авторитарными государствами и подчеркивает важность выступления демократий единым фронтом.
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