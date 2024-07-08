Иран увеличил производство ракет после договоренностей с Россией по их поставке – Reuters

Иранский арсенал уже крупнейший на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет, пишет издание

Флаг Ирана (Фото: Neil Hall/EPA)

Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет, что явилось результатом соглашения от октября 2022 года, в рамках которого Тегеран якобы согласился предоставить ракеты России. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на двух американских исследователей, проанализировавших спутниковые фото, а также на трех неназванных иранских чиновников.

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В материале говорится, что иранский арсенал уже крупнейший на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет, включая модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

На изображениях, сделанных коммерческой спутниковой компанией Planet Labs военной базы Модаррес в марте и производственного комплекса Ходжир в апреле, видно более 30 новых сооружений.

На снимках зафиксировано множество сооружений, окруженных большими земляными валами, которые, по словам Джеффри Льюиса из Мидлберийского института международных исследований, связаны с производством ракет и предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях. Льюис, проанализировавший спутниковые изображения, отметил, что расширение началось в Ходжире в августе прошлого года, а в Модарресе – в октябре.

Трое иранских чиновников на условиях анонимности подтвердили Reuters, что объекты расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Один из них отметил, что некоторые из новых построек также позволят удвоить производство беспилотников.

Беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, беспилотники будут предоставлены хуситам, а ракеты – Хезболле, заявил Reuters один из иранских чиновников.

В феврале 2024 года Reuters писало, что Иран якобы предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля".

Тогда же представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net , что эта информация проверяется и уточняется.

, что эта информация проверяется и уточняется. 23 февраля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США пока не видят подтверждений, что Иран передал России баллистические ракеты.

В тот же день Иран опроверг отправку баллистических ракет в Россию и назвал соответствующие сообщения необоснованными.

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