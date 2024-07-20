У США вважають, що Іран може розробити матеріал для ядерної зброї за один-два тижні

Журналісти видання CNN зауважили, що ця оцінка є найкоротшим терміном, про який коли-небудь говорили офіційні особи

Ентоні Блінкен (Фото: ОП)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран може розробити розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї, за "один або два тижні". Про це він заявив на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.

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Блінкен сказав, що політика США полягає в тому, аби не допустити отримання Іраном ядерної зброї, і що адміністрація воліла б зупинити це за допомогою дипломатії.

"Замість того, аби мати щонайменше рік до досягнення проривної потужності з виробництва розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, Іранові тепер залишився, мабуть, один або два тижні до цього", – сказав він.

Він наголосив, що країна ще не виробила зброю, але США уважно за цим стежать.

Журналісти видання CNN зауважили, що ця оцінка є найкоротшим терміном для прориву, про який коли-небудь говорили американські офіційні особи, і з'явилася на тлі того, що Іран в останні місяці зробив кроки, спрямовані на збільшення виробництва розщеплюваних матеріалів.

5 травня 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що, за інформацією Ізраїлю, Іран накопичив достатньо матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

1 червня він прокоментував рівень ядерної загрози з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок щодо захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.

У жовтні в щорічній доповіді Пентагону йшлося, що Іран має достатньо ресурсів, аби створити ядерний пристрій менш ніж за два тижні.

19 січня Іран прискорює виробництво та збагачення урану і вже накопичив ресурс для створення кількох ядерних боєголовок.

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