Іран прискорив виробництво урану. Він має ресурс для створення кількох атомних бомб

Гроссі заявив, що Іран не забезпечує прозорість своєї ядерної програми для міжнародних спостерігачів

Аятолла Алі Хаменеї (Фото: його пресслужба)

Іран прискорює виробництво та збагачення урану і вже накопичив ресурс для створення кількох ядерних боєголовок. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у коментарі Bloomberg.

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За його словами, Іран зриває міжнародні зусилля щодо вивчення своєї ядерної програми.

Він зазначив, що інспектори МАГАТЕ вважають, що Тегеран тепер має достатню кількість високозбагаченого урану для створення кількох атомних боєголовок.

"Це цикл, що дуже розчаровує. Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідну прозорість", — сказав Гроссі.

Глава агентства підкреслив, що інспектори не виявили переспрямування іранських запасів урану на зброю, але виробництво та зберігання такої великої кількості матеріалу викликає занепокоєння.

ДОВІДКА Збагачення урану Іраном – це "серце" іранської ядерної програми, процес, за допомогою якого уран очищається до рівня 60%, що близько до 90%, що є придатним для виробництва зброї. Іран заперечує, що прагне отримати ядерну зброю, але жодна інша держава не збагачувала уран до такого рівня, не виробляючи його. Збагачення урану Іраном – це "серце" іранської ядерної програми, процес, за допомогою якого уран очищається до рівня 60%, що близько до 90%, що є придатним для виробництва зброї. Іран заперечує, що прагне отримати ядерну зброю, але жодна інша держава не збагачувала уран до такого рівня, не виробляючи його.

5 травня 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що, за інформацією Ізраїлю, Іран накопичив достатньо матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

1 червня він прокоментував рівень ядерної загрози з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок щодо захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.

У жовтні в щорічній доповіді Пентагону йшлося, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менш ніж за два тижні.

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