Иран ускорил производство урана. У него есть ресурс для создания нескольких атомных бомб
Иран ускоряет производство и обогащение урана и уже накопил ресурс для создания нескольких ядерных боеголовок. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в комментарии Bloomberg.
По его словам, Иран срывает международные усилия по изучению своей ядерной программы.
Он отметил, что инспекторы МАГАТЭ полагают, что у Тегерана теперь есть достаточное количество высокообогащенного урана для создания нескольких атомных боеголовок.
"Это очень разочаровывающий цикл. Мы не понимаем, почему они не обеспечивают необходимую прозрачность", — сказал Гросси.
Глава агентства подчеркнул, что инспекторы не обнаружили перенаправления иранских запасов урана на оружие, но производство и хранение такого большого количества материала вызывает обеспокоенность.
- 5 мая 2023 года министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что, по информации Израиля, Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.
- 1 июня он прокомментировал уровень ядерной угрозы со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля выполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит.
- В октябре в ежегодном докладе Пентагона говорилось, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели.
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