Иран ускорил производство урана. У него есть ресурс для создания нескольких атомных бомб

Гросси заявил, что Иран не обеспечивает прозрачность своей ядерной программы для международных наблюдателей

Аятолла Али Хаменеи (Фото: его пресс-служба)

Иран ускоряет производство и обогащение урана и уже накопил ресурс для создания нескольких ядерных боеголовок. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в комментарии Bloomberg.

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По его словам, Иран срывает международные усилия по изучению своей ядерной программы.

Он отметил, что инспекторы МАГАТЭ полагают, что у Тегерана теперь есть достаточное количество высокообогащенного урана для создания нескольких атомных боеголовок.

"Это очень разочаровывающий цикл. Мы не понимаем, почему они не обеспечивают необходимую прозрачность", — сказал Гросси.

Глава агентства подчеркнул, что инспекторы не обнаружили перенаправления иранских запасов урана на оружие, но производство и хранение такого большого количества материала вызывает обеспокоенность.

СПРАВКА Обогащение урана Ираном – это "сердце" иранской ядерной программы, процесс, с помощью которого уран очищается до уровня 60%, что близко к 90%, что является пригодным для производства оружия. Иран отрицает, что стремится получить ядерное оружие, но ни одно другое государство не обогащало уран до такого уровня, не производя его. Обогащение урана Ираном – это "сердце" иранской ядерной программы, процесс, с помощью которого уран очищается до уровня 60%, что близко к 90%, что является пригодным для производства оружия. Иран отрицает, что стремится получить ядерное оружие, но ни одно другое государство не обогащало уран до такого уровня, не производя его.

5 мая 2023 года министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что, по информации Израиля, Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.

1 июня он прокомментировал уровень ядерной угрозы со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля выполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит.

В октябре в ежегодном докладе Пентагона говорилось, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели.

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