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Иран может создать ядерное устройство за две недели – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 16:50
Иран может создать ядерное устройство за две недели – Пентагон - Фото
Ракета Zolfaghar (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

У Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство меньше чем за две недели. Об этом говорится в ежегодном докладе министерства обороны США "Стратегия противостоянию оружию массового поражения".

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Если режим Тегерана решит, что ему нужно ядерное оружие, ему потребуется не более двух недель на создание ядерного устройства, говорится в докладе.  

"По имеющимся оценкам, Иран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время, однако имеет возможность менее чем за две недели произвести достаточное расщепляющегося материала для создания ядерного устройства", – утверждают в Пентагоне.

Кроме того, Соединенные Штаты считают, что Иран не соблюдает свои обязательства по контролю над химическим оружием, так как он не предоставил полную декларацию объектов по производству химического оружия, как того требуют действующие соглашения. 

В Пентагоне опасаются, что Иран занимается созданием нервно-паралитического наступательного оружия.

В целом Иран обозначен в документе как "постоянная угроза".

  • 1 июня министр обороны Израиля Йоав Галлант прокомментировал уровень ядерной угрозы для его страны со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля исполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит. 
  • 16 сентября МАГАТЭ заявило, что власти Ирана отозвали аккредитацию у нескольких инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), задачей которых были проверки на ядерных объектах.
  • 29 сентября Швейцария расширила санкции в связи с поставками в Россию дронов иранского производства. 

Читайте также: Иран добился обогащения урана до 84%, это почти уровень ядерного заряда – Bloomberg

Сергей Бережной
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