Иран отозвал аккредитацию у самых опытных инспекторов МАГАТЭ – Гросси

Власти Ирана отозвали аккредитацию у нескольких инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), задачей которых были проверки на ядерных объектах страны. Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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"Исламская Республика Иран сообщила о решении отозвать аккредитацию нескольких опытных инспекторов Агентства, которым было поручено осуществлять проверочную деятельность в Иране в соответствии с Соглашением о гарантиях по ДНЯО. Это произошло после недавнего отзыва аккредитации еще одного опытного инспектора Агентства по Ирану",- говорится в заявлении.

Гросси подчеркивает, что "эти инспекторы являются одними из самых опытных экспертов Агентства и обладают уникальными знаниями в области технологий обогащения урана".

Фактически лишение аккредитации "на треть сокращает состав основной группы наиболее опытных инспекторов МАГАТЭ".

МАГАТЭ призывает Тегеран пересмотреть решение об отзыве инспекторов.

Отзыв аккредитации инспекторов произошел вскоре после того, как Великобритания, Германия, Франция и США 13 сентября предупредили МАГАТЭ, что если Иран не выполнит взятые на себя обязательства и не прояснит вопросы о местонахождении ядерных материалов и загрязненного оборудования, они вынуждены будут усилить санкции.

31 мая 2023 года МАГАТЭ заявило, что Иран "дал удовлетворительные ответы на два запроса" Международного агентства по атомной энергии, касавшиеся обнаруженных на его объектах запасов высокообогащенного урана. По мнению МАГАТЭ, это дает основания снизить уровень контроля над иранскими ядерными объектами, однако при этом агентство подтвердило, что Тегеран действительно располагает запасом радиоактивных материалов, достаточным для создания двух ядерных бомб.

1 июня министр обороны Израиля Йоав Галлант прокомментировал уровень ядерной угрозы для его страны со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля исполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит.

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