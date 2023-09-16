Іран відкликав акредитацію у найдосвідченіших інспекторів МАГАТЕ – Гроссі

Влада Ірану відкликала акредитацію у кількох інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), завданням яких були перевірки на ядерних об'єктах країни. Про це заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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"Ісламська Республіка Іран повідомила про рішення відкликати акредитацію кількох досвідчених інспекторів Агентства, яким було доручено здійснювати перевірну діяльність в Ірані відповідно до Угоди про гарантії щодо ДНЯЗ", – йдеться у заяві.

Гроссі підкреслює, що "ці інспектори є одними з найдосвідченіших експертів Агентства і мають унікальні знання в галузі технологій збагачення урану".

Фактично позбавлення акредитації "на третину скорочує склад основної групи найдосвідченіших інспекторів МАГАТЕ".

МАГАТЕ закликає Тегеран переглянути рішення про відкликання інспекторів.

Відкликання акредитації інспекторів відбулося незабаром після того, як Велика Британія, Німеччина, Франція та США 13 вересня попередили МАГАТЕ, що якщо Іран не виконає взятих на себе зобов'язань і не прояснить питання про місцезнаходження ядерних матеріалів та забрудненого обладнання, вони змушені будуть посилити санкції.

31 травня 2023 року МАГАТЕ заявило, що Іран "дав задовільні відповіді на два запити" Міжнародного агентства з атомної енергії, що стосувалися виявлених на його об'єктах запасів високозбагаченого урану. На думку МАГАТЕ, це дає підстави знизити рівень контролю над іранськими ядерними об'єктами, проте при цьому агентство підтвердило, що Тегеран дійсно має в своєму розпорядженні запас радіоактивних матеріалів, достатній для створення двох ядерних бомб.

1 червня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант прокоментував рівень ядерної загрози для його країни з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок щодо захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.

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