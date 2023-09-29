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За поставки "шахедов" в Россию: Швейцария расширила санкции против Ирана

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 17:44
За поставки
Остатки Shahed-136 в Киевском НИИ судебных экспертиз (Фото - Wikipedia)

Швейцария расширяет санкции в связи с поставками в Россию дронов иранского производства и распространяет их на экспорт и транзит комплектующих. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

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Федеральный совет Швейцарии заявил, что принял решение ввести дополнительные санкции против Исламской Республики Иран в связи с продолжением "военной поддержки Ираном военной агрессии России против Украины, которая противоречит международному праву", а также ввиду того, что "Россия использует БпЛА иранского производства для продолжения военной агрессии".

Расширение санкций накладывает запрет на продажу, поставку, экспорт и транзит в Иран комплектующих, которые используются для производства беспилотных летательных аппаратов.

Этим решением Швейцария синхронизирует свои санкции с санкционным режимом Евросоюза. 

Читайте также: В Shahed – детали из США, Германии и Польши. Guardian: Украинцы предлагают бить по Ирану

Сергей Бережной
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