За поставки "шахедов" в Россию: Швейцария расширила санкции против Ирана

Швейцария расширяет санкции в связи с поставками в Россию дронов иранского производства и распространяет их на экспорт и транзит комплектующих. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

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Федеральный совет Швейцарии заявил, что принял решение ввести дополнительные санкции против Исламской Республики Иран в связи с продолжением "военной поддержки Ираном военной агрессии России против Украины, которая противоречит международному праву", а также ввиду того, что "Россия использует БпЛА иранского производства для продолжения военной агрессии".

Расширение санкций накладывает запрет на продажу, поставку, экспорт и транзит в Иран комплектующих, которые используются для производства беспилотных летательных аппаратов.

Этим решением Швейцария синхронизирует свои санкции с санкционным режимом Евросоюза.

7 апреля 2023 года Швейцария заморозила $8 млрд российских активов.

10 июня Федеральный совет Швейцарии утвердил присоединение в полном объеме к шестому пакету санкций Евросоюза против России и Беларуси.

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