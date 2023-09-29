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За постачання "шахедів" до Росії: Швейцарія розширила санкції проти Ірану

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 17:44
За постачання
Залишки Shahed-136 у Київському НДІ судових експертиз (Фото - Wikipedia)

Швейцарія розширює санкції у зв'язку з постачанням до Росії дронів іранського виробництва та поширює їх на експорт та транзит комплектовання. Про це йдеться у заяві уряду країни.

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Федеральна рада Швейцарії заявила, що вирішила ввести додаткові санкції проти Ісламської Республіки Іран у зв'язку з продовженням "воєнної підтримки Іраном військової агресії Росії проти України, яка суперечить міжнародному праву", а також через те, що "Росія використовує БпЛА іранського виробництва для продовження військової агресії".

Розширення санкцій накладає заборону на продаж, постачання, експорт та транзит до Ірану компонентів, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів.

Цим рішенням Швейцарія синхронізує свої санкції із санкційним режимом Євросоюзу.

Читайте також: У Shahed – деталі із США, Німеччини та Польщі. Guardian: Українці пропонують бити по Ірану

Сергій Бережний
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