За постачання "шахедів" до Росії: Швейцарія розширила санкції проти Ірану

Швейцарія розширює санкції у зв'язку з постачанням до Росії дронів іранського виробництва та поширює їх на експорт та транзит комплектовання. Про це йдеться у заяві уряду країни.

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Федеральна рада Швейцарії заявила, що вирішила ввести додаткові санкції проти Ісламської Республіки Іран у зв'язку з продовженням "воєнної підтримки Іраном військової агресії Росії проти України, яка суперечить міжнародному праву", а також через те, що "Росія використовує БпЛА іранського виробництва для продовження військової агресії".

Розширення санкцій накладає заборону на продаж, постачання, експорт та транзит до Ірану компонентів, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів.

Цим рішенням Швейцарія синхронізує свої санкції із санкційним режимом Євросоюзу.

7 квітня 2023 року Швейцарія заморозила $8 млрд російських активів.

10 червня Федеральна рада Швейцарії затвердила приєднання у повному обсязі до шостого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі.

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