Іран може створити ядерний пристрій за два тижні – Пентагон
Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше ніж за два тижні. Про це йдеться у щорічній доповіді міністерства оборони США "Стратегія протистояння зброї масової поразки".
Якщо режим Тегерана вирішить, що йому потрібна ядерна зброя, йому знадобиться не більше двох тижнів на створення ядерного пристрою, йдеться у доповіді.
"За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для створення ядерного пристрою", – стверджують у Пентагоні.
Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю, оскільки він не надав повної декларації об'єктів з виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.
У Пентагоні побоюються, що Іран займається створенням нервово-паралітичної наступальної зброї.
Загалом Іран позначений у документі як "постійна загроза".
- 1 червня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант прокоментував рівень ядерної загрози для його країни з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок щодо захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.
- 16 вересня МАГАТЕ заявило, що влада Ірану відкликала акредитацію у кількох інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), завданням яких були перевірки на ядерних об'єктах .
- 29 вересня Швейцарія розширила санкції у зв'язку з постачанням до Росії дронів іранського виробництва.
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