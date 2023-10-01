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Іран може створити ядерний пристрій за два тижні – Пентагон

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 16:50
Іран може створити ядерний пристрій за два тижні – Пентагон - Фото
Ракета Zolfaghar (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше ніж за два тижні. Про це йдеться у щорічній доповіді міністерства оборони США "Стратегія протистояння зброї масової поразки".

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Якщо режим Тегерана вирішить, що йому потрібна ядерна зброя, йому знадобиться не більше двох тижнів на створення ядерного пристрою, йдеться у доповіді.

"За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для створення ядерного пристрою", – стверджують у Пентагоні.

Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю, оскільки він не надав повної декларації об'єктів з виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.

У Пентагоні побоюються, що Іран займається створенням нервово-паралітичної наступальної зброї.

Загалом Іран позначений у документі як "постійна загроза".

  • 1 червня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант прокоментував рівень ядерної загрози для його країни з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок щодо захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.
  • 16 вересня МАГАТЕ заявило, що влада Ірану відкликала акредитацію у кількох інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), завданням яких були перевірки на ядерних об'єктах .
  • 29 вересня Швейцарія розширила санкції у зв'язку з постачанням до Росії дронів іранського виробництва.

Читайте також: Іран досяг збагачення урану до 84%, це майже рівень ядерного заряду – Bloomberg

Сергій Бережний
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