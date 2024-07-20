США считают, что Иран может разработать материал для ядерного оружия за одну-две недели

Энтони Блинкен (Фото: ОП)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран может разработать расщепляемый материал, используемый в ядерном оружии, за "одну или две недели". Об этом он заявил на форуме Aspen Security Forum в Колорадо.

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Блинкен сказал, что политика США заключается в том, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, и что администрация предпочла бы остановить это с помощью дипломатии.

"Вместо того, чтобы иметь по меньшей мере год до достижения прорывной мощности по производству расщепляемого материала для ядерного оружия, Ирану теперь осталась, пожалуй, одна или две недели до этого", – сказал он.

Он подчеркнул, что страна еще не произвела оружие, но США внимательно за этим следят.

Журналисты издания CNN отметили, что эта оценка является кратчайшим сроком для прорыва, о котором когда-либо говорили американские официальные лица, и появилась на фоне того, что Иран в последние месяцы предпринял шаги, направленные на увеличение производства расщепляемых материалов.

5 мая 2023 года министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что, по информации Израиля, Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.

1 июня он прокомментировал уровень ядерной угрозы со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля выполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит.

В октябре в ежегодном докладе Пентагона говорилось, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели.

19 января Иран ускоряет производство и обогащение урана и уже накопил ресурс для создания нескольких ядерных боеголовок.

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