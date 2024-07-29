Уряд Ізраїлю уповноважив Нетаньягу відповісти на ракетний удар Хезболли

ЦАХАЛ повідомив, що обстріл є найсерйознішим нападом на мирних жителів з часів атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року

Беньямін Нетаньяху (Фото: Samuel Corum/EPA)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар ісламського угруповання Хезболла по Голанських висотах, унаслідок якого загинули понад 10 людей та ще десятки отримали поранення. Про це повідомила канцелярія ізраїльського прем’єра.

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У повідомленні йдеться, що Нетаньягу та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант мають ухвалити рішення "щодо способу та термінів реагування на дії терористичної організації Хезболла".

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс.

Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив про 11 загиблих в результаті атаки. Серед жертв є діти й підлітки. Ще близько 30 осіб отримали поранення. За його словами, ракетний обстріл є найсерйознішим нападом на мирних жителів з часів атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

24 червня американський генерал заявив, що будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван призведе до ризику відповіді Ірану на захист угруповання Хезболла там, що спровокує ширшу війну.

29 червня представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться "війна на знищення", країна розглядає "повне залучення всіх фронтів опору".

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