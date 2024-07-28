Білий дім запевнив Ізраїль у підтримці на тлі удару Хезболли по Голанах
Сполучені Штати засудили ракетний обстріл ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, унаслідок якого загинули 11 осіб. Про це повідомило агентство Reuters.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Адміністрація президента США Джо Байдена назвала атаку, жертвами якої стали діти, "жахливою".
"Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною та непохитною проти всіх підтримуваних Іраном терористичних угруповань, включно з ліванською Хезболлою", – йдеться в заяві координатора стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.
Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс.
Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив про 11 загиблих в результаті атаки. Серед жертв є діти й підлітки. Ще близько 30 осіб отримали поранення. За його словами, ракетний обстріл є найсерйознішим нападом на мирних жителів з часів атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
- 7 жовтня 2023 року із нападом ХАМАС почалася нова хвиля ізраїльсько-палестинської війни.
- 1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.
Читайте також: В Ірані заявили – усіма засобами підтримають Хезболлу, якщо Ізраїль нападе на Ліван