Білий дім запевнив Ізраїль у підтримці на тлі удару Хезболли по Голанах

ЦАХАЛ повідомив, що унаслідок ракетного удару загинули 11 осіб, ще десятки отримали поранення

Наслідки атаки (Фото: Atef Safadi / EPA)

Сполучені Штати засудили ракетний обстріл ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, унаслідок якого загинули 11 осіб. Про це повідомило агентство Reuters.

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Адміністрація президента США Джо Байдена назвала атаку, жертвами якої стали діти, "жахливою".

"Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною та непохитною проти всіх підтримуваних Іраном терористичних угруповань, включно з ліванською Хезболлою", – йдеться в заяві координатора стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс.

Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив про 11 загиблих в результаті атаки. Серед жертв є діти й підлітки. Ще близько 30 осіб отримали поранення. За його словами, ракетний обстріл є найсерйознішим нападом на мирних жителів з часів атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

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