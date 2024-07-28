Белый дом заверил Израиль в поддержке на фоне удара Хезболлы по Голанам

ЦАХАЛ сообщил, что в результате ракетного удара погибли 11 человек, еще десятки получили ранения

Последствия атаки (Фото: Atef Safadi / EPA)

Соединенные Штаты осудили ракетный обстрел ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Администрация президента США Джо Байдена назвала атаку, жертвами которой стали дети, "ужасающей".

"Наша поддержка безопасности Израиля железна и непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок, включая ливанскую Хезболлу", — говорится в заявлении координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс.

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения. По его словам, ракетный обстрел является самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

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