Белый дом заверил Израиль в поддержке на фоне удара Хезболлы по Голанам
Соединенные Штаты осудили ракетный обстрел ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.
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Администрация президента США Джо Байдена назвала атаку, жертвами которой стали дети, "ужасающей".
"Наша поддержка безопасности Израиля железна и непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок, включая ливанскую Хезболлу", — говорится в заявлении координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс.
Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения. По его словам, ракетный обстрел является самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
- 7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.
- 1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна продолжит боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
- 13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.
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