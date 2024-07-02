В Иране заявили – всеми средствами поддержат Хезболлу, если Израиль нападет на Ливан

Камаль Харрази, второй слева (Фото: EPA/Stringer)

Советник по иностранным делам аятоллы Ирана Али Хаменеи заявил, что если Израиль начнет широкомасштабное наступление против ливанской боевой группировки Хезболла – Тегеран поддержит группу "всеми средствами". Об этом Камаль Харрази сказал в интервью изданию Financial Times.

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Харрази заявил – Иран "не заинтересован" в региональной войне, которую спровоцирует израильская атака, и призвал США оказывать давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Он подчеркнул, что "расширение войны – не в интересах ни Ирана, ни Штатов".

На вопрос, поддержит ли военно Иран Хезболлу в случае полномасштабного конфликта, иранский чиновник ответил, что страна поддержит "весь ливанский народ, арабские страны и члены оси сопротивления против Израиля".

"Существует вероятность распространения войны на весь регион, в нее будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации нам придется столкнуться с серьезными проблемами. У нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать Хезболлу всеми возможными средствами", – подытожил он.