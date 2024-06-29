В Иране пригрозили – в случае атаки Израиля против Ливана "начнется война на уничтожение"

Страна заявила, что "все варианты, включая полное привлечение всех фронтов сопротивления, остаются на столе"

Иран. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Представительство Ирана в ООН заявило, что в случае атаки Израиля против Ливана начнется "война на уничтожение", страна рассматривает "полное привлечение всех фронтов сопротивления". Об этом сообщило представительство Ирана в ООН в X.

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В представительстве Ирана в ООН заявили, что считают планы Израиля по проведению наземной операции против сил Хезболла на территории Ливана "психологической войной".

"Хотя Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерениях напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение", – отметили в представительстве.

Также там утверждают – "все варианты, включая полное привлечение всех фронтов сопротивления, остаются на столе".

24 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США К. К. Браун заявил, что любое военное наступление Израиля на Ливан приведет к риску ответа Ирана в защиту группировки Хезболла там, что спровоцирует более широкую войну, которая может поставить американские силы в регионе в опасность. США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны.

7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль – боевики пересекли границу со страной одновременно с мощным ракетным обстрелом из сектора Газа.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции против ХАМАС.

20 мая 2024 года МУС запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД назвал ордера на арест чиновников страны "историческим позором, который запомнится навсегда". Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство.

3 июня Нетаньяху заявил, что допускает приостановку войны с ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников, но о полном завершении боевых действий пока речь не идет.

17 июня Нетаньяху распустил военный кабинет из шести чиновников, который был создан 11 октября 2023 года для управления военными операциями, направленными против группировок ХАМАС и Хезболла.

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