Запрос об ордере на арест Нетаньяху. Байден: Возмутительно, Израиль и ХАМАС не равнозначны
Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" ходатайство главного прокурора Международного уголовного суда об ордерах на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта и трех лидеров группировки ХАМАС. Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома.
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"Заявление прокурора МУС насчет ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. И позвольте мне сказать четко: что бы не имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакой равнозначности ", – отметил президент.
При этом лидер Соединенных Штатов не назвал имя главного прокурора МУС Карима Хана, с чем это связано – неизвестно.
Байден заявил, что США всегда будут поддерживать Израиль против угроз его безопасности.
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- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- Министерство здравоохранения Газы сообщает о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.
- 20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Глава Министерства иностранных дел Израиля считает "историческим позором, который запомнится навсегда", запрос МУС по поводу ордеров на арест премьера и министра обороны страны.
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