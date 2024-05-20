Запрос об ордере на арест Нетаньяху. Байден: Возмутительно, Израиль и ХАМАС не равнозначны

Обратился к "этому прокурору", не называя имени

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" ходатайство главного прокурора Международного уголовного суда об ордерах на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта и трех лидеров группировки ХАМАС. Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома.

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"Заявление прокурора МУС насчет ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. И позвольте мне сказать четко: что бы не имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакой равнозначности ", – отметил президент.

При этом лидер Соединенных Штатов не назвал имя главного прокурора МУС Карима Хана, с чем это связано – неизвестно.

Байден заявил, что США всегда будут поддерживать Израиль против угроз его безопасности.

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Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

Министерство здравоохранения Газы сообщает о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.

20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Глава Министерства иностранных дел Израиля считает "историческим позором, который запомнится навсегда", запрос МУС по поводу ордеров на арест премьера и министра обороны страны.

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