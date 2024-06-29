В Ірані пригрозили – у разі атаки Ізраїлю проти Лівану "почнеться війна на знищення"

Країна заявила, що "всі варіанти, включаючи повне залучення всіх фронтів опору, залишаються на столі"

Іран. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться "війна на знищення", країна розглядає "повне залучення всіх фронтів опору". Про це повідомило представництво Ірану в ООН у X.

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У представництві Ірану в ООН заявили, що вважають плани Ізраїлю щодо проведення наземної операції проти сил Хезболли на території Лівану "психологічною війною".

"Хоча Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про наміри напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, то почнеться війна на знищення", – зазначили у представництві.

Також там стверджують – "всі варіанти, включаючи повне залучення всіх фронтів опору, залишаються на столі".

24 червня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун заявив, що будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван призведе до ризику відповіді Ірану на захист угруповання Хезболла там, що спровокує ширшу війну, яка може розмістити американські сили в регіоні в небезпеці. США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни.

7 жовтня 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль – бойовики перетнули кордон із країною одночасно з потужним ракетним обстрілом із сектору Гази.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім почав масштабну воєнну операцію проти ХАМАС.

20 травня 2024 року МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю і трьох лідерів ХАМАС. Глава ізраїльського МЗС назвав ордери на арешт урядовців країни "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди". Президент США Байден назвав "обурливим" таке клопотання.

3 червня Нетаньягу заявив, що допускає призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення заручників, але про повне завершення бойових дій поки не йтиметься.

17 червня Нетаньягу розпустив військовий кабінет із шістьох посадовців, який було створено 11 жовтня 2023 року для управління військовими операціями, спрямованими проти угруповань ХАМАС і Хезболла.

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