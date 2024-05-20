Ордера на арест Нетаньяху и Галанта: в Израиле обвинили прокурора МУС в антисемитизме

Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант (Фото: EPA)

Ультраправые израильские министры финансов и нацбезопасности Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир обвинили главного прокурора Международного уголовного суда в "антисемитизме" после того, как он запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС. Об этом сообщило издание Times of Israel.

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"Мы не видели такого проявления лицемерия и ненависти к евреям, как то, которое продемонстрировал суд в Гааге со времен нацистской пропаганды. Нацисты также выступали от имени "морали", и здесь не было ничего, кроме антисемитизма", – заявил Смотрич.

Он подчеркнул, что ордера на арест Нетаньяху и Галанта – это "ордера на арест для всех нас".

Бен-Гвир призвал Израиль прекратить свое участие в "антисемитских" международных судебных процессах в Гааге.

"Премьер-министр и министр обороны должны игнорировать антисемитского прокурора и приказать усилить атаку на ХАМАС, пока они не будут полностью уничтожены", – добавил он.