Ордера на арест Нетаньяху и Галанта: в Израиле обвинили прокурора МУС в антисемитизме
Ультраправые израильские министры финансов и нацбезопасности Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир обвинили главного прокурора Международного уголовного суда в "антисемитизме" после того, как он запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС. Об этом сообщило издание Times of Israel.
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"Мы не видели такого проявления лицемерия и ненависти к евреям, как то, которое продемонстрировал суд в Гааге со времен нацистской пропаганды. Нацисты также выступали от имени "морали", и здесь не было ничего, кроме антисемитизма", – заявил Смотрич.
Он подчеркнул, что ордера на арест Нетаньяху и Галанта – это "ордера на арест для всех нас".
Бен-Гвир призвал Израиль прекратить свое участие в "антисемитских" международных судебных процессах в Гааге.
"Премьер-министр и министр обороны должны игнорировать антисемитского прокурора и приказать усилить атаку на ХАМАС, пока они не будут полностью уничтожены", – добавил он.
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- 30 апреля сообщалось, что США и их союзники обеспокоены тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников именно тогда, когда страна приближается к соглашению о прекращении огня с ХАМАС, что потенциально может поставить под угрозу его действие.
- 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан попросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.