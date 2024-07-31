Ізраїль підтвердив ліквідацію командира Хезболли. Міноборони: Кров нашого народу має ціну

Він розшукувався в США за причетність до вибуху казарми морської піхоти в Бейруті у 1983 році

Удар по Бейруту (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

У ніч проти 31 липня армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарила по столиці Лівану Бейруту, внаслідок чого загинув найвищий військовий командир Хезболли Фуад Шакра, також відомий як Хадж Мохсін. Про це повідомив у X міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

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"Сьогодні вночі ЦАХАЛ провів точну і професійну операцію з ліквідації найвищого військового командира Хезболли", – написав він.

Галлант додав, що на руках Шукри "кров багатьох ізраїльтян".

Напередодні ізраїльські військові заявили, що завдали удару по Бейруту. Видання The Times of Israel заявляло, що ЦАХАЛ атакував Фуада Шукру, який розшукується в США за причетність до вибуху казарми морської піхоти в Бейруті у 1983 році.

31 липня палестинське терористичне угрупування ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Угрупування стверджує, що це сталося під час "жорстокого сіоністського нападу на його резиденцію" після участі в інавгурації нового президента Ірану.

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