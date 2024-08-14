Советник Байдена верит – войны между Израилем и Хезболлой можно избежать

Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства Фуада Шукра и Исмаила Гании

Амос Хохштайн (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

В США считают, что тотальной войны между Израилем и ливанской террористической группировкой Хезболла можно избежать, но Израиль и ХАМАС должны без промедления двигаться к мирному соглашению для Газы. Об этом заявил старший советник американского президента Джо Байдена Амос Хохштайн, цитирует Reuters.

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На вопрос журналиста, могут ли Израиль и Хезболла избежать войны, Хохштайн ответил, что "верит в это".

"Мы продолжаем верить, что дипломатическое урегулирование возможно, потому что мы продолжаем верить, что никто на самом деле не хочет полномасштабной войны между Ливаном и Израилем", – сказал он.

Хохштайн сообщил, что обсудил со спикером парламента Набихом Берри и союзником Хезболлы соглашение о прекращении огня в Газе, добавив, что это также будет способствовать дипломатическому урегулированию ситуации в Ливане, что позволит предотвратить масштабную войну.

Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства главного военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Ливане и предводителя ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.

13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.

8 августа Хезболла заявила, что может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана, и атака может произойти в ближайшие дни.

9 августа Reuters писало, что лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа, чтобы завершить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Впоследствии Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

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