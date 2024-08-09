Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников

Беньямин Нетаньяху (Фото: ABIR SULTAN/EPA)

Израильская делегация примет участие в переговорах с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа, сообщил офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

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Переговоры намечены на 15 августа.

Израиль согласно предложению США и посредников отправит свою делегацию в место, которое будет определено.

В ходе встречи стороны должны финализировать детали по выполнению рамочного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Ранее, 8 августа, на сайте Белого дома было опубликовано совместное заявление президентов США Джо Байдена, лидера Египта Абделя Ас-Сиси и эмира Катара Тамима Аль Тани.

Именно в этом документе обе стороны войны призвали встретиться в четверг, 15 августа, в Дохе (столица Катара) или Каире (столица Египта), чтобы закрыть все пробелы и начать реализацию соглашения "без дальнейших задержек".

По данным издания The Times of Israel, в секторе Газа остаются 111 из 251 заложника, похищенных ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года, также там находятся двое гражданских израильтян (с 2014 и 2015) и тела двух солдат, убитых в 2014 году.

СПРАВКА Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков. Министерство здравоохранения Газы в мае 2024-го сообщало о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.

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