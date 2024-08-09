Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників

Беньямін Нетаньягу (Фото: ABIR SULTAN / EPA)

Ізраїльська делегація візьме участь у переговорах з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази, повідомив офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

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Переговори заплановані на 15 серпня.

Ізраїль згідно з пропозицією США та посередників відправить свою делегацію до місця, яке буде визначено.

Під час зустрічі сторони мають фіналізувати деталі з виконання рамкової угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Раніше, 8 серпня, на сайті Білого дому була опублікована спільна заява президентів США Джо Байдена, лідера Єгипту Абделя Ас-Сісі та еміра Катару Таміма Аль Тані.

Саме в цьому документі обидві сторони війни закликали зустрітися у четвер, 15 серпня, у Досі (столиця Катару) або Каїрі (столиця Єгипту), аби закрити всі прогалини й почати реалізацію угоди "без подальших затримок".

За даними видання The Times of Israel, у секторі Гази залишаються 111 з 251 заручника, викрадених ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року, також там перебувають двоє цивільних ізраїльтян (з 2014 та 2015) та тіла двох солдатів, убитих у 2014 році.

ДОВІДКА Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків. Міністерство охорони здоров'я Гази у травні 2024-го повідомляло про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.

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