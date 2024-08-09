Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників
Ізраїльська делегація візьме участь у переговорах з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази, повідомив офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Переговори заплановані на 15 серпня.
Ізраїль згідно з пропозицією США та посередників відправить свою делегацію до місця, яке буде визначено.
Під час зустрічі сторони мають фіналізувати деталі з виконання рамкової угоди між Ізраїлем та ХАМАС.
Раніше, 8 серпня, на сайті Білого дому була опублікована спільна заява президентів США Джо Байдена, лідера Єгипту Абделя Ас-Сісі та еміра Катару Таміма Аль Тані.
Саме в цьому документі обидві сторони війни закликали зустрітися у четвер, 15 серпня, у Досі (столиця Катару) або Каїрі (столиця Єгипту), аби закрити всі прогалини й почати реалізацію угоди "без подальших затримок".
За даними видання The Times of Israel, у секторі Гази залишаються 111 з 251 заручника, викрадених ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року, також там перебувають двоє цивільних ізраїльтян (з 2014 та 2015) та тіла двох солдатів, убитих у 2014 році.
Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
Міністерство охорони здоров'я Гази у травні 2024-го повідомляло про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.
- 20 травня 2024 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.
- 1 липня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.
- 31 липня палестинське угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.
- Іран пригрозив "суворою відповіддю" та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран. Поки прямої відповіді не було, тривають атаки ліванської Хезболли по Ізраїлю.
Читайте також: Reuters: США, Катар і Єгипет закликали Ізраїль та ХАМАС терміново відновити переговори