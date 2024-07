Вбивство ватажка ХАМАС. Іран підняв "червоний прапор помсти" – відео

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на ймовірне вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран. Про це повідомили видання CNN та Times of Israel.

Видання Times of Israel процитувало заяву Корпусу вартових ісламської революції, у якій вони заявили, що вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані "зустрінуть жорсткою і болючою відповіддю".

Також журналісти процитували слова нового президента Ірану Масуда Пезешкіана, де він заявив, що країна "захистить свою територіальну цілісність, гідність, честь і гордість і змусить пошкодувати про свій боягузливий вчинок".

Журналісти CNN процитували заяву верховного лідера Аятолли Алі Хаменеї, де він наголосив, що Іран вважає своїм обов'язком помститися за вбивство Ганії, оскільки його вбили на іранській землі.

"Ви вбили нашого дорогого гостя у нашому домі, а тепер проклали шлях для свого жорстокого покарання", – сказав Хаменеї, маючи на увазі Ізраїль.

Пізніше низка ЗМІ опублікувала відео та фото того, що Іран підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

