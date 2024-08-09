Reuters: США, Катар і Єгипет закликали Ізраїль та ХАМАС терміново відновити переговори

Переговори можуть відбутися в Досі або Каїрі

Війна на Близькому Сході (Ілюстративне фото: Haitham Imad/EPA)

Лідери Сполучених Штатів, Єгипту та Катару закликали Ізраїль і ХАМАС зустрітися для переговорів 15 серпня, щоб завершити угоду про припинення вогню в Секторі Гази та звільнення заручників. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на спільну заяву.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Очільники трьох країн, які намагалися виступити посередниками в укладенні угоди, зазначили, що переговори можуть відбутися в Досі або Каїрі.

"Рамкова угода вже на столі, залишилося узгодити лише деталі її реалізації. Не можна більше гаяти часу і виправдовуватися перед будь-якою стороною за подальші затримки. Настав час звільнити заручників, розпочати припинення вогню і виконати цю угоду", – йдеться у заяві.

Лідери країн також запропонували представити "остаточну перехідну пропозицію" щодо розв'язання проблем, що залишилися.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські перемовники будуть там. Коментарі від ХАМАС журналістам Reuters не вдалось отримати.

У матеріалі йдеться, що ця заява стала частиною зусиль трьох лідерів, спрямованих на початок переговорів, на тлі побоювань щодо можливого ширшого конфлікту в регіоні за участі Ірану після вбивства високопоставлених членів бойових угруповань ХАМАС і Хезболла.

Американський високопосадовець зазначив агентству, що не слід очікувати підписання угоди до наступного тижня, з огляду на серйозні проблеми послідовності обміну між ХАМАС та Ізраїлем. За його словами, потрібен рух від обох сторін переговорів.

Читайте також: Блінкен: США передали Ірану та Ізраїлю повідомлення – ніхто не повинен загострювати конфлікт