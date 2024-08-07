Блінкен: США передали Ірану та Ізраїлю повідомлення – ніхто не повинен загострювати конфлікт

Також Байден поговорив з лідерами Єгипту та Катару – переговори про припинення вогню та звільнення заручників у Газі вийшли на фінальний етап

Ентоні Блінкен (Фото: KIYOSHI OTA / EPA)

США вели перемовини з партнерами та союзниками на Близькому Сході та за його межами – Ірану та Ізраїлю передали меседж, що ніхто не повинен загострювати конфлікт. Водночас Сполучені Штати захищатимуть Ізраїль, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції 6 серпня.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, США і далі інтенсивно працюють над деескалацією напруженості на Близькому Сході та запобіганням поширенню конфлікту – останніми тижнями країна постійно спілкувалася з партнерами у регіоні та "далеко за його межами".

"У цих розмовах ми почули чіткий консенсус: ніхто не повинен загострювати цей конфлікт. Ми вели інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю", – заявив Блінкен

Водночас, зазначив посадовець, відданість США безпеці Ізраїлю є непохитною: "Ми і далі захищатимемо Ізраїль від нападів терористичних груп або їхніх спонсорів, так само як ми і далі захищатимемо наші війська".

Держсекретар наголосив: усі в регіоні повинні розуміти, що подальші атаки лише закріплюють конфлікт, нестабільність і незахищеність для всіх, і вони лише підвищують ризик небезпечних наслідків, котрі "ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати".

"Потрібно терміново, щоб усі в регіоні проаналізували ситуацію, усвідомили ризик прорахунку та ухвалили рішення, які заспокоять напруженість, а не посилять її", – акцентував Блінкен.

Читайте також: Іран через главу МЗС Угорщини попередив Ізраїль про свої плани завдати удару

Також він повідомив, що президент США Джо Байден провів переговори щодо Гази з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі та еміром Катару Тамімом. Ці країни, разом зі Штатами, виступають посередниками у перемовинах про припинення вогню та звільнення заручників.

Згідно з обговоренням політиків, ці переговори вийшли на фінальний етап – і лідери погодилися з тим, що потрібно терміново довести цей процес до завершення.

"Укладення цієї угоди та уникнення будь-яких дій, які могли б якось її порушити, є єдиним шляхом до припинення конфлікту в Газі та встановлення спокою в регіоні. Дуже важливо, щоб усі сторони працювали над якнайшвидшим завершенням угоди", – підсумував держсекретар.

Читайте також: Остін прокоментував напруженість на Близькому Сході й пообіцяв захищати Ізраїль

Читайте також: NYT: США готують відправлення авіації на Близький Схід у відповідь на погрози атакувати Ізраїль