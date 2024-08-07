Блінкен: США передали Ірану та Ізраїлю повідомлення – ніхто не повинен загострювати конфлікт
США вели перемовини з партнерами та союзниками на Близькому Сході та за його межами – Ірану та Ізраїлю передали меседж, що ніхто не повинен загострювати конфлікт. Водночас Сполучені Штати захищатимуть Ізраїль, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції 6 серпня.
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За його словами, США і далі інтенсивно працюють над деескалацією напруженості на Близькому Сході та запобіганням поширенню конфлікту – останніми тижнями країна постійно спілкувалася з партнерами у регіоні та "далеко за його межами".
"У цих розмовах ми почули чіткий консенсус: ніхто не повинен загострювати цей конфлікт. Ми вели інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю", – заявив Блінкен
Водночас, зазначив посадовець, відданість США безпеці Ізраїлю є непохитною: "Ми і далі захищатимемо Ізраїль від нападів терористичних груп або їхніх спонсорів, так само як ми і далі захищатимемо наші війська".
Держсекретар наголосив: усі в регіоні повинні розуміти, що подальші атаки лише закріплюють конфлікт, нестабільність і незахищеність для всіх, і вони лише підвищують ризик небезпечних наслідків, котрі "ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати".
"Потрібно терміново, щоб усі в регіоні проаналізували ситуацію, усвідомили ризик прорахунку та ухвалили рішення, які заспокоять напруженість, а не посилять її", – акцентував Блінкен.
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Також він повідомив, що президент США Джо Байден провів переговори щодо Гази з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі та еміром Катару Тамімом. Ці країни, разом зі Штатами, виступають посередниками у перемовинах про припинення вогню та звільнення заручників.
Згідно з обговоренням політиків, ці переговори вийшли на фінальний етап – і лідери погодилися з тим, що потрібно терміново довести цей процес до завершення.
"Укладення цієї угоди та уникнення будь-яких дій, які могли б якось її порушити, є єдиним шляхом до припинення конфлікту в Газі та встановлення спокою в регіоні. Дуже важливо, щоб усі сторони працювали над якнайшвидшим завершенням угоди", – підсумував держсекретар.
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