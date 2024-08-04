Хезболла випустила по Ізраїлю десятки снарядів – відео

Атака на Ізраїль (Фото: Atef Safadi/EPA)

У ніч проти 4 серпня ліванське угрупування Хезболла випустило по Ізраїлю десятки снарядів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Військові заявили, що після сирен, які пролунали вночі на півночі Ізраїлю, було ідентифіковано приблизно 30 снарядів, що перетинали кордон з Ліваном, більшість із яких були перехоплені протиповітряною обороною.

Один снаряд впав у районі Бейт-Гілель та ще декілька на відкритих територіях. Про постраждалих інформація не надходила, повідомили ізраїльські військові.

Невдовзі після цього Армія оборони Ізраїлю завдала удару по пусковій установці Хезболли, з якої були запущені снаряди, та додатковій інфраструктурі угрупування на півдні Лівану. Крім того, артилерія ЦАХАЛ завдала ударів, щоб ліквідувати загрози в районі Одаїссе, заявили військові Ізраїлю.

Як передає телеканал Sky News, ліванське угрупування Хезболла взяло на себе відповідальність за атаку.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

30 липня ізраїльські військові заявили, що завдали удару по столиці Лівану – місту Бейрут. Ціллю атаки був високопосадовець Хезболли.

31 липня Ізраїль підтвердив, що внаслідок удару загинув військовий командир Хезболли Фуад Шакра, також відомий як Хадж Мохсін.

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