ГУР та МЗС евакуювали 30 українців з Лівану після загострення ситуації – відео, фото
Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ на виконання доручення президента Володимира Зеленського провели евакуацію українських громадян з Лівану: до Польщі літаком прибули 21 жінка та дев'ятеро дітей. Про це повідомила воєнна розвідка.
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3 серпня ГУР та МЗС за дорученням президента спільно організували евакуацію тридцяти українських громадян з Лівану, де різко погіршилася безпекова ситуація.
Воєнна розвідка подякувала приватній компанії SkyUp Airlines, яка надала літак для евакуації українців.
Українські громадяни – 21 жінка та дев'ятеро дітей – вже прибули до польського міста Жешув, де перебувають у безпеці, зауважує ГУР.
На місці їх зустріли українські консули та представники воєнної розвідки – евакуйованим надають усі необхідну допомогу, а також забезпечують супровід до України, акцентують у повідомленні.
"Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей", – зазначають у повідомленні.
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Раніше українське МЗС попередило громадян у Лівані про небезпеку та заздалегідь рекомендувало покинути територію держави.
Водночас, зауважує ГУР, розвідники та дипломати продовжують працювати над наданням допомоги українцям у Лівані – триває робота щодо подальшої евакуації інших громадян, які хочуть залишити цю державу.
Тим, хто хоче це зробити, необхідно звернутися до посольства України в Лівані за номером (+961) 592-16-68 або адресою електронної пошти: [email protected].
Також за цими контактами потрібно звертатися громадянам, які потрапили у надзвичайну ситуацію або постали перед загрозою життю і смерті.
До того ж звернутися можна і на цілодобову гарячу лінію МЗС +38-044-238-16-57 чи на пошту [email protected].
Тим, хто ухвалив особисте рішення лишатися у Лівані, Україна надала відповідні рекомендації: повний перелік тут.
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