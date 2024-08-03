Главное управление разведки и Министерство иностранных дел по поручению президента Владимира Зеленского провели эвакуацию украинских граждан из Ливана: в Польшу самолетом прибыли 21 женщина и девять детей. Об этом сообщила военная разведка.

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3 августа ГУР и МИД по поручению президента совместно организовали эвакуацию тридцати украинских граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью.

Военная разведка поблагодарила частную компанию SkyUp Airlines, предоставившую самолет для эвакуации украинцев.

Украинские граждане – 21 женщина и девять детей – уже прибыли в польский город Жешув, где находятся в безопасности, отмечает ГУР.

На месте их встретили украинские консулы и представители военной разведки – эвакуированным оказывают необходимую помощь, а также обеспечивают сопровождение в Украину, акцентируют в сообщении.

"Украина стала одной из первых в мире, успешно осуществивших эвакуацию своих граждан из Ливана. Как и в предыдущих случаях кризисов и вооруженных конфликтов за рубежом, Украина демонстрирует лидерство в заботе о своих людях", – отмечают в сообщении.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

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Ранее украинский МИД предупредил граждан в Ливане об опасности и заранее рекомендовал покинуть территорию государства.

В то же время, отмечает ГУР, разведчики и дипломаты продолжают работать над оказанием помощи украинцам в Ливане – продолжается работа по дальнейшей эвакуации других граждан, желающих покинуть это государство.

Тем, кто хочет это сделать, необходимо обратиться в посольство Украины в Ливане по номеру (+961) 5921668 или по адресу электронной почты: [email protected].

Также за этими контактами следует обращаться гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию или представших перед угрозой жизни и смерти.

К тому же, обратиться можно и на круглосуточную "горячую линию" МИД +38-044-238-16-57 или на почту [email protected].

Тем, кто принял личное решение оставаться в Ливане, Украина предоставила соответствующие рекомендации: полный список здесь.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах . Из-за удара погибли 11 человек – среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения.

на Голанских высотах погибли 11 человек – среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения. 29 июля премьер Израиля Нетаньяху получил от правительства полномочия для планирования ответа на ракетный удар Хезболлы.

30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шукр.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на вероятное убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

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