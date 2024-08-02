Обострение на Ближнем Востоке: МИД дало рекомендации украинцам в Израиле и Ливане
Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан из-за обострения ситуации в регионе. Соответствующие сообщения опубликовала пресс-служба ведомства.
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"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки", – говорится в сообщении.
Ведомство советует находящимся в Израиле украинцам:
→ избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране;
→ выполнять законные требования правоохранителей;
→ следить за сообщениями местных органов власти о ситуации и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Украинцам, которые находятся в Ливане, рекомендуют покинуть территорию страны.
Остальные требования и рекомендации не отличаются от написанных выше.
На протяжении пребывания в Ливане людям также рекомендовано воздержаться от поездок на территории:
→ граничащие с сирийской границей;
→ граничащие с израильской границей к югу от реки Литани;
→ в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г. Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г. Сайда);
→ Долины Бека;
→ южного пригорода Бейрута (район Дахие).
Находясь в Израиле, следует воздержаться от поездок:
→ в районе ливанской и сирийской границ;
→ в районе сектора Газа;
→ западного берега реки Иордан.
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- 30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шукр.
- 31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.
- Иран пригрозил "суровым ответом" на вероятное убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.
- В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не является неизбежной, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.
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