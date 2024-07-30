Израиль ударил по Ливану. ЦАХАЛ заявил, что целью был высокопоставленный чиновник Хезболлы

Бейрут (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Вечером 30 июля израильские военные заявили, что нанесли удар по столице Ливана – городу Бейрут. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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"ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство многочисленных израильских гражданских", – говорится в сообщении.

Издание The Times of Israel сообщило, что израильские военные атаковали Фуада Шукра, также известного как Хадж Мохсин, управляющего проектом высокоточных ракет Хезболлы. Он разыскивается США за причастность ко взрыву казармы морской пехоты в Бейруте в 1983 году, пишут журналисты.

В то же время высокопоставленный чиновник в ливанских органах безопасности сообщил Reuters, что пока неизвестно, жив ли командир.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

29 июля премьер Израиля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.

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