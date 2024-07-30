МИД Израиля призвал мир исключить Турцию из НАТО после заявлений Эрдогана
Министерство иностранных дел Израиля призвало мировых лидеров добиться исключения Турции из НАТО после того, как ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль для "поддержки палестинцев".
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Глава израильского дипломатического ведомства Исраэль Кац подчеркнул, что Турция "грубо нарушила основные принципы НАТО, угрожая вторгнуться в демократическую и западную страну".
"Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему следует просто вспомнить, что там произошло и чем это закончилось. Я призываю всех членов НАТО немедленно исключить Турцию – Турции нет места в НАТО. США и западный мир должны осудить Эрдогана и обуздать его деструктивную деятельность", – заявил Кац.
28 июля турецкий президент заявил, что его страна может "войти" в Израиль, как это было в прошлом в Ливии и Нагорном Карабахе, хотя он не уточнил, какой вид вмешательства предлагает.
- 7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.
- 30 ноября Белый дом предупредил турецких чиновников, что страна подпитывает насилие на двух континентах, финансируя террористический ХАМАС и помогая РФ уклоняться от санкций.
- 1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
Читайте также: Белый дом заверил Израиль в поддержке на фоне удара Хезболлы по Голанам