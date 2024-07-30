МИД Израиля призвал мир исключить Турцию из НАТО после заявлений Эрдогана

28 июля турецкий президент заявил, что его страна может "войти" в Израиль для "защиты палестинцев"

Исраэль Кац (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Министерство иностранных дел Израиля призвало мировых лидеров добиться исключения Турции из НАТО после того, как ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль для "поддержки палестинцев".

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Глава израильского дипломатического ведомства Исраэль Кац подчеркнул, что Турция "грубо нарушила основные принципы НАТО, угрожая вторгнуться в демократическую и западную страну".

"Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему следует просто вспомнить, что там произошло и чем это закончилось. Я призываю всех членов НАТО немедленно исключить Турцию – Турции нет места в НАТО. США и западный мир должны осудить Эрдогана и обуздать его деструктивную деятельность", – заявил Кац.

28 июля турецкий президент заявил, что его страна может "войти" в Израиль, как это было в прошлом в Ливии и Нагорном Карабахе, хотя он не уточнил, какой вид вмешательства предлагает.

7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.

30 ноября Белый дом предупредил турецких чиновников, что страна подпитывает насилие на двух континентах, финансируя террористический ХАМАС и помогая РФ уклоняться от санкций.

1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

Читайте также: Белый дом заверил Израиль в поддержке на фоне удара Хезболлы по Голанам