США требуют у Турции прекратить поддержку России и ХАМАС – WSJ
Руководитель санкционного отдела администрации Байдена предупредил турецких чиновников, что страна подпитывает насилие на двух континентах, финансируя террористический ХАМАС и помогая России уклоняться от санкций. Об этом написало издание The Wall Street Journal.
По словам американских чиновников, несмотря на санкции США, направленные против финансистов ХАМАС за последнее десятилетие, Турция разрешила инвестиционным фирмам, холдинговым компаниям, брокерам по недвижимости и многим другим предприятиям группировки работать со Стамбулом.
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Издание отметило, что торговля Турции с Россией за последний год резко возросла, несмотря на экспортный контроль, призванный перекрыть поток электроники и других коммерческих товаров, необходимых для поддержки военного вторжения России.
Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отметил, что было бы "очень плохо", если бы "любая предстоящая атака ХАМАС была связана с содействием или средствами Турции", говорится в материале.
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WSJ отметило, что согласно информации его собеседников, турецкие физические и юридические лица рискуют попасть под ряд санкций из-за предоставления России товаров и услуг, запрещенных западным экспортным контролем.
Правительство Эрдогана не признает ХАМАС террористической организацией, как это делают США. Он проводит разницу между военными и политическими крыльями группировки и ставит под сомнение то, что поток средств от бизнеса финансирует вооружение.
- В начале ноября 2023 года США расширили санкции против РФ. В списке также компании из Турции, ОАЭ, Китая, Швейцарии.
- 6 ноября стало известно, что нидерландские компании продолжают поставлять в Россию товары через Турцию после введения санкций.
- 14 ноября газета Washington Post сообщила, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Греции – Motor Oil Hellas – и дальше получает российские нефтепродукты, но делает это через Турцию.
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