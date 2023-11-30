США требуют у Турции прекратить поддержку России и ХАМАС – WSJ

Руководитель санкционного отдела администрации Байдена предупредил турецких чиновников, что страна подпитывает насилие на двух континентах

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Турции)

Руководитель санкционного отдела администрации Байдена предупредил турецких чиновников, что страна подпитывает насилие на двух континентах, финансируя террористический ХАМАС и помогая России уклоняться от санкций. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

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По словам американских чиновников, несмотря на санкции США, направленные против финансистов ХАМАС за последнее десятилетие, Турция разрешила инвестиционным фирмам, холдинговым компаниям, брокерам по недвижимости и многим другим предприятиям группировки работать со Стамбулом.

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Издание отметило, что торговля Турции с Россией за последний год резко возросла, несмотря на экспортный контроль, призванный перекрыть поток электроники и других коммерческих товаров, необходимых для поддержки военного вторжения России.

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отметил, что было бы "очень плохо", если бы "любая предстоящая атака ХАМАС была связана с содействием или средствами Турции", говорится в материале.

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WSJ отметило, что согласно информации его собеседников, турецкие физические и юридические лица рискуют попасть под ряд санкций из-за предоставления России товаров и услуг, запрещенных западным экспортным контролем.

Правительство Эрдогана не признает ХАМАС террористической организацией, как это делают США. Он проводит разницу между военными и политическими крыльями группировки и ставит под сомнение то, что поток средств от бизнеса финансирует вооружение.

В начале ноября 2023 года США расширили санкции против РФ. В списке также компании из Турции, ОАЭ, Китая, Швейцарии.

6 ноября стало известно, что нидерландские компании продолжают поставлять в Россию товары через Турцию после введения санкций.

14 ноября газета Washington Post сообщила, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Греции – Motor Oil Hellas – и дальше получает российские нефтепродукты, но делает это через Турцию.

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