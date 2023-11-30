США вимагають у Туреччини припинити підтримку Росії та ХАМАС – WSJ

Керівник санкційного відділу адміністрації Байдена попередив турецьких чиновників, що країна підживлює насильство на двох континентах

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: пресслужба президента Туреччини)

Керівник санкційного відділу адміністрації Байдена попередив турецьких чиновників, що країна підживлює насильство на двох континентах, фінансуючи терористичний ХАМАС та допомагаючи Росії ухилятися від санкцій. Про це написало видання The Wall Street Journal.

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За словами американських чиновників, попри санкції США, які спрямовані проти фінансистів ХАМАС протягом останнього десятиліття, Туреччина дозволила інвестиційним фірмам, холдинговим компаніям, брокерам із нерухомості та багатьом іншим підприємствам угруповання працювати зі Стамбулом.

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Видання зазначило, що торгівля Туреччини з Росією за останній рік різко зросла, попри експортний контроль, покликаний перекрити потік електроніки та інших комерційних товарів, необхідних Росії для підтримки військового вторгнення.

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон зазначив, що було б "дуже погано", якби "будь-яка майбутня атака ХАМАС була пов'язана зі сприянням чи коштами Туреччини", йдеться у матеріалі.

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WSJ зокрема наголосило, що згідно з інформацією його співрозмовників, турецькі фізичні та юридичні особи ризикують потрапити під низку санкцій через надання Росії товарів і послуг, заборонених західним експортним контролем.

Уряд Ердогана не визнає ХАМАС терористичною організацією, як це роблять США. Він проводить різницю між військовим і політичним крилами угруповання і ставить під сумнів те, що потік коштів від бізнесу фінансує озброєння.

На початку листопада 2023 року США розширили санкції проти РФ. У списку також компанії із Туреччини, ОАЕ, Китаю, Швейцарії.

6 листопада стало відомо, що нідерландські компанії продовжують постачати до Росії товари через Туреччину після запровадження санкцій.

14 листопада газета Washington Post повідомила, що найбільший нафтопереробний завод Греції – Motor Oil Hellas – і далі отримує російські нафтопродукти, але робить це через Туреччину.

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