Нідерландські компанії постачають до РФ підсанкційні товари через Туреччину – NU.NL

Нідерландські компанії продовжують постачати до Росії товари через Туреччину під час повномасштабної війни. Про це повідомило видання NU.NL, яке проаналізувало експортні дані з 2021-го до 2023 року.

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Журналісти зазначили, що експорт нідерландської продукції до Туреччини значно зріс впродовж останніх двох років. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну такі товари, як вантажівки та обчислювальна техніка, більше не можна продавати в Росію.

У публікації йдеться, що в першому кварталі 2023 року Нідерланди експортували до Туреччини санкційних товарів на 869 млн євро. Згідно з даними агентства національної статистики Нідерландів CBS це на 91% більше, ніж двома роками раніше.

Агентство зазначило, що все нібито вказує на те, що нідерландські компанії масово обходять санкції проти Росії.

"Безумовно, це виглядає саме так. Але ми не можемо цього підтвердити чіткими доказами", — прокоментував журналістам представник CBS.

"Експорт нідерландської продукції до Казахстану, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Узбекистану також зріс у другому кварталі 2023 року. Експорт збільшився на 75% порівняно з аналогічним періодом 2021 року", — йдеться у матеріалі.

Видання зауважило, що продавати касові апарати, обчислювальну техніку та текстові процесори наразі у Росію заборонено. Проте у другому кварталі 2023 року кожну десяту одиницю офісної техніки, виробленої в Нідерландах, було відправлено до Туреччини. У публікації зазначається, що "фактично вже не Росія, а Туреччина є другою країною призначення експорту Нідерландів".

Журналісти додали, що експорт великогабаритних автомобілів до РФ у другому кварталі 2021 року становив 11 млн євро. Однак у першому кварталі цього року експорт вантажівок та автобусів до Туреччини становив 77 млн євро. У 2021 році частка експорту до Туреччини на цьому ринку, як і раніше, становила 0,5% порівняно з 1,8% експорту до Росії. Цього року експорт до Туреччини становив 3%.

Відомо, що США ще торік пригрозили турецьким компаніям покаранням за обхід санкцій, а також наголосили, що ситуація шкодить двостороннім відносинам.

Туреччина відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії через війну, попри підтримку України.

Перед виборами у травні 2023 року президент Туреччини Ердоган заявляв, що в разі переобрання на посаду президента не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна.

18 жовтня 2023 року повідомлялося, що в російських ракетах Х-101 і дронах-камікадзе Shahed-136 продовжують знаходити компоненти західного виробництва.

У російській ракеті Торнадо-С, зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили LIGA.net в ГУР Міноборони.

в ГУР Міноборони. 1 листопада повідомлялося, що троє громадян Росії постануть перед судом у США за обвинуваченням в обході санкцій та контрабанді у РФ електроніки, яку вже знаходили у російській військовій техніці в Україні.

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