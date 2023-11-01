У США троє громадян Росії попалися на контрабанді підсанкційних матеріалів для армії РФ

Троє громадян Росії постануть перед судом у США за обвинуваченням в обході санкцій та контрабанді в РФ електроніки, яку вже знаходили у російській військовій техніці в Україні. Заяву про це оприлюднила прокуратура Нью-Йорка.

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Як повідомляє прокуратура, обвинувачення висунуто трьом громадянам Росії, один із яких постійно живе в Брукліні, а двоє інших – у канадському Монреалі. Їм інкримінується змова з метою порушення санкцій та контрабанди до Росії електронних компонентів, зокрема військового призначення.

У Брукліні затримано громадянина Росії та Таджикистану Салімджона Насріддінова, в його будинку було виявлено склад електронних компонентів та іншої техніки.

Громадяни Росії та Канади Микола Гольцев та Крістіна Пузирєва були затримані в готелі на Манхеттені під час поїздки до Насріддінова. У них вилучено близько $20 000. Ще понад мільйон доларів було заарештовано на пов'язаних із ними рахунках у місцевих банках.

У повідомленні сказано, що троє росіян із січня 2022 року через бруклінські фірми SH Brothers та SN Electronics організували постачання до Росії електронних компонентів, закуплених в американських компаній. Виявлено понад 300 постачань на суму близько $10 млн. Ці компоненти було виявлено у російських гелікоптерах, ракетах, танках та іншому озброєнні на території України.

Прокуратура наводить свідчення, що обвинувачені знали про майбутнє військове використання матеріалів: у долученому до обвинувачення листуванні одного з росіян з іншим було привітання з "днем захисника батьківщини", причому другий відповів "захищаємо її як можемо".

Звинувачення подало клопотання про взяття обвинувачених під варту до початку судового процесу, інакше вони з високою ймовірністю можуть сховатися.

У червні 2023 року група Єрмака-Макфола повідомила, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено в США.

18 жовтня 2023 року повідомлялося, що в російських ракетах Х-101 і дронах-камікадзе Shahed-136 продовжують знаходити компоненти західного виробництва.

У російській ракеті "Торнадо-С", зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили LIGA.net в ГУР Міноборони.

в ГУР Міноборони. Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.

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