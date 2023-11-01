В США три гражданина России попались на контрабанде подсанкционных материалов для армии РФ
Три гражданина России предстанут перед судом в США по обвинению в обходе санкций и контрабанде в РФ электроники, которую уже находили в российской военной технике в Украине. Заявление об этом опубликовала прокуратура Нью-Йорка.
Как сообщает прокуратура, обвинения предъявлены трем гражданам России, один из которых постоянно живет в Бруклине, а двое других – в канадском Монреале. Им инкриминируется сговор с целью нарушения санкций и контрабанде в Россию электронных компонентов, в том числе военного назначения.
В Бруклине задержан гражданин России и Таджикистана Салимджон Насриддинов, в его доме был обнаружен склад электронных компонентов и другой техники.
Граждане России и Канады Николай Гольцев и Кристина Пузырева были задержаны в отеле на Манхэттене во время поездки к Насриддинову. У них изъято около $20 000. Еще более миллиона долларов были арестованы на связанных с ними счетах в местных банках.
В сообщении сказано, что трое россиян с января 2022 года через бруклинские фирмы SH Brothers и SN Electronics организовали поставки в Россию электронных компонентов, закупленных у американских компаний. Выявлены более 300 поставок на сумму около $10 млн. Эти компоненты были обнаружены в российских вертолетах, ракетах, танках и другом вооружении на территории Украины.
Прокуратура приводит свидетельство, что обвиняемые знали о будущем военном использовании материалов: в приобщенной к обвинению переписке одного из россиян с другим было поздравление с "днем защитника отечества", причем второй ответил "защищаем его, как можем".
Обвинение ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу до начала судебного процесса, иначе они с высокой вероятностью могут скрыться.
В июне 2023 года группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведены в США.
- 18 октября 2023 года сообщалось, что в российских ракетах Х-101 и дронах-камикадзе Shahed-136 продолжают находить компоненты западного производства.
- В российской ракете "Торнадо-С", в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.
- Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.
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