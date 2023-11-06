Нидерландские компании поставляют в РФ подсанкционные товары через Турцию – NU.NL

Нидерландские компании продолжают поставлять в Россию товары через Турцию во время полномасштабной войны. Об этом сообщило издание NU.NL, проанализировавшее экспортные данные с 2021-го по 2023 год.

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Журналисты отметили, что экспорт нидерландской продукции в Турцию значительно вырос за последние два года. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину такие товары, как грузовики и вычислительная техника, больше нельзя продавать в Россию.

В публикации говорится, что в первом квартале 2023 года Нидерланды экспортировали в Турцию санкционные товары на 869 млн евро. Согласно данным агентства национальной статистики Нидерландов CBS это на 91% больше, чем двумя годами ранее.

Агентство отметило, что все якобы указывает на то, что нидерландские компании массово обходят санкции против России.

"Безусловно, это выглядит именно так. Но мы не можем подтвердить это четкими доказательствами", — прокомментировал журналистам представитель CBS.

"Экспорт нидерландской продукции в Казахстан, Беларусь, Армению, Кыргызстан и Узбекистан также вырос во втором квартале 2023 года. Экспорт увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — говорится в материале.

Издание отметило, что продавать кассовые аппараты, вычислительную технику и текстовые процессоры запрещено в Россию. Однако во втором квартале 2023 года каждая десятая единица офисной техники, произведенной в Нидерландах, была отправлена в Турцию. В публикации отмечается, что "фактически уже не Россия, а Турция – вторая страна назначения экспорта Нидерландов".

Журналисты добавили, что экспорт крупногабаритных автомобилей в РФ во втором квартале 2021 года составил 11 млн евро. Однако в первом квартале этого года экспорт грузовиков и автобусов в Турцию составил 77 млн евро. В 2021 году доля экспорта в Турцию на этом рынке по-прежнему составляла 0,5% по сравнению с 1,8% экспорта в Россию. В этом году экспорт в Турцию составил 3%.

Известно, что США еще в прошлом году пригрозили турецким компаниям наказанием за обход санкций, а также подчеркнули, что ситуация вредит двусторонним отношениям.

Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за войны, несмотря на поддержку Украины.

Перед выборами в мае 2023 года президент Турции Эрдоган заявлял, что в случае переизбрания на пост президента не будет поддерживать санкционную политику Запада в отношении России и ее диктатора Владимира Путина.

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