США требуют от Турции прекратить принимать украденные Россией американские самолеты – WSJ

Американские чиновники оказывают давление на Турцию, чтобы она перестала принимать самолеты американского производства, которые после полномасштабного вторжения в Украину присвоила себе Россия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

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Издание пишет, что в прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили, что турецким гражданам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и запасные части для самолетов американского производства, летающих в (или из) Россию и Беларусь в нарушение экспортных правил.

По словам официальных лиц, помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер передала сообщение турецким официальным лицам во время декабрьского визита в Турцию.

МИД Турции не ответил на просьбу газеты прокомментировать предупреждение.

В феврале прошлого года администрация президента США Джо Байдена ввела экспортный контроль, запрещающий России использовать самолеты американского производства в ответ на нападение на Украину. Экспортный контроль запрещает любым самолетам, произведенным в США, или тем, которые содержат более 25% американских компонентов, летать в Россию или Беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Российские авиакомпании продолжают летать на самолетах Boeing Co. вопреки усилиям США и Европейского союза по их возвращению собственникам.

Согласно данным авиационной аналитической компании Cirium, российские и беларуские авиакомпании, в том числе московская государственная компания Аэрофлот, с 1 октября выполнили более 2100 рейсов на самолетах американского производства, включая Boeing 777, 757 и 737, в Турцию.

26 февраля 2022 года власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание.

14 марта 2022 года российский диктатор Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям эксплуатировать находящиеся в лизинге иностранные самолеты без иностранного сертификата.

22 марта стало известно, что Россия перевела в свой реестр около 800 самолетов, принадлежащих иностранным лизингодателям или зарегистрированных в иностранных реестрах.

Вадим Ребрина

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