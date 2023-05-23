Эрдоган в случае переизбрания не будет вводить санкции в отношении России и Путина

Реджеп Тайип Эрдоган в случае переизбрания на пост президента Турции не будет поддерживать санкционную политику Запада в отношении России и ее диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил на предвыборном митинге в провинции Сивас, сообщает Anadolu.

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Эрдоган подчеркнул, что его подход принципиально отличается от позиции его соперника во втором туре президентских выборов Кемаля Кылычдароглу, который обещал в случае прихода к власти присоединиться к западным санкциям в отношении страны-агрессора.

По мнению Эрдогана, именно благодаря тому, что Турция не вводит санкции, она может претендовать на роль посредника в переговорах между Украиной и РФ. Он также отметил, что его подход обеспечивает "позитивный настрой" в отношениях Турции не только с Россией, но и с Китаем, с США и другими странами Запада.

19 мая Эрдоган сказал, что Турция имеет "особые" и позитивные отношения с Путиным вопреки давлению, которое испытывает в вопросе поддержки санкций Запада.

17 мая соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал его "фальшивым лидером, подконтрольным России".

28 мая в Турции состоится второй тур выборов президента, 14 мая в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов.

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