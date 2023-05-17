Выборы в Турции. Кылычдароглу назвал Эрдогана "фальшивым лидером, подконтрольным России"

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "фальшивым лидером, подконтрольным России". Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

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По его словам, "нельзя оставлять Турцию фальшивому лидеру".

"До вчерашнего дня он был сопредседателем большого ближневосточного проекта, а сейчас находится под контролем России, у двери которой он стоит, сложив руки", — сказал Кылычдароглу.

Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов главы государства, 28 мая в стране состоится второй тур, где он сойдется с Кылычдароглу.

Альянс Эрдогана получил большинство в парламенте — 322 мандата из 600. Объединенная оппозиция под лидерством Кылычдароглу получила 213 мест.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина . Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

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