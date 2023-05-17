Выборы в Турции. Кылычдароглу назвал Эрдогана "фальшивым лидером, подконтрольным России"
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "фальшивым лидером, подконтрольным России". Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.
По его словам, "нельзя оставлять Турцию фальшивому лидеру".
"До вчерашнего дня он был сопредседателем большого ближневосточного проекта, а сейчас находится под контролем России, у двери которой он стоит, сложив руки", — сказал Кылычдароглу.
Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов главы государства, 28 мая в стране состоится второй тур, где он сойдется с Кылычдароглу.
Альянс Эрдогана получил большинство в парламенте — 322 мандата из 600. Объединенная оппозиция под лидерством Кылычдароглу получила 213 мест.
- Ранее посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах президента.
- Пять лет назад Эрдоган выиграл предыдущие выборы, набрав в первом туре 52,59% голосов. Его ближайший соперник набрал менее 31%.
- Недавно Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы.
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