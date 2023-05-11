Эрдоган на грани поражения на выборах, эмоции зашкаливают — бывший посол Турции при НАТО

Посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на грани поражения на выборах президента, которые состоятся 14 мая одновременно с парламентскими. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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По его словам, ожесточенная конкуренция между Эрдоганом и оппозицией во главе с Кемалем Кылычдароглу усилилась накануне выборов, а общество стало еще более поляризованным из-за резкой риторики партии власти.

"Эмоции зашкаливают, а пространство для здравого смысла сузилось. Опросы показывают, что в пользу Кылычдароглу выступает незначительное большинство, и что Эрдоган находится на грани проигрыша президентских выборов либо в первом, либо во втором туре", — сказал Джейлан.

Он отметил, что в плане парламентских выборов картина более туманная, однако оппозиция может создать коалицию с "Зелеными левыми", чтобы иметь большинство.

Дипломат считает, что в случае победы оппозиции, вероятно, Турция вернется к более "классическому" пути во внешней политике.

"Кажется, что отношения Турции с НАТО улучшатся и возобновятся, как и в прошлом, если произойдет смена власти. Такой курс действий облегчил бы и ускорил ратификацию вступления Швеции в НАТО", — заявил Фатих.

Также он подчеркнул, что Турция всегда была открытой к вступлению Украины в НАТО, однако в реальности Альянсу будет сложно принять решение о членстве на саммите в Вильнюсе.

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