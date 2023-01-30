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Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении"

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 08:32
Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным основаны на "честности и взаимном уважении". Об этом он сообщил во время встречи с молодежью в Биледжике, цитирует его Hurriyet.

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По его словам, между Турцией и Россией есть взаимное уважение, а его отношения с Путиным основаны на честности.

Он отметил, что может проводить встречи с россиянами, а также Ираном, Сирией и другими странами. 

"Даже если мы не получим желаемых результатов, мы встречаемся. На наши запросы от Татарстана до Дагестана мы получаем ответы", — сказал Эрдоган. 

Читайте также: Турция поддержала мирный план Зеленского. Он предусматривает границы 1991 года и репарации

Дмитро Гриниченко
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Россия владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган
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