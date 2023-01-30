Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным основаны на "честности и взаимном уважении". Об этом он сообщил во время встречи с молодежью в Биледжике, цитирует его Hurriyet.
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По его словам, между Турцией и Россией есть взаимное уважение, а его отношения с Путиным основаны на честности.
Он отметил, что может проводить встречи с россиянами, а также Ираном, Сирией и другими странами.
"Даже если мы не получим желаемых результатов, мы встречаемся. На наши запросы от Татарстана до Дагестана мы получаем ответы", — сказал Эрдоган.
- Недавно глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.
- Эрдоган говорил, что у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
- Посол Украины Боднар заявил, что Турция изменила свою позицию относительно войны и стала говорить о территориальной целостности Украины, а не только о мире любой ценой.
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