Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным основаны на "честности и взаимном уважении". Об этом он сообщил во время встречи с молодежью в Биледжике, цитирует его Hurriyet.

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По его словам, между Турцией и Россией есть взаимное уважение, а его отношения с Путиным основаны на честности.

Он отметил, что может проводить встречи с россиянами, а также Ираном, Сирией и другими странами.

"Даже если мы не получим желаемых результатов, мы встречаемся. На наши запросы от Татарстана до Дагестана мы получаем ответы", — сказал Эрдоган.

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Дмитро Гриниченко

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