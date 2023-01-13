UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Турция изменила позицию. Вместо мира любой ценой говорят о границах 1991 года — посол

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 14:34
Турция изменила позицию. Вместо мира любой ценой говорят о границах 1991 года — посол - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Посол в Турции Василий Боднар заявил, что страна изменила свою позицию относительно войны и стала говорить о территориальной целостности Украины, а не только о мире любой ценой. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, с начала большой войны Турция прилагает много усилий для мирного урегулирования — они придерживаются этого подхода на всех уровнях с марта 2022 года и по сей день. 

Он отметил, что позиция Анкары начиналась с разговоров о гуманитарных перемириях и мире любой ценой, но сейчас Турция четко упоминает необходимость территориальной целостности Украины.

Дипломат заявил, что заявления представителей Турции в последнее время говорят о том, что они понимают необходимость освобождения всех временно оккупированных территорий Украины. 

"В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника", — резюмировал он.

Читайте также: Турция поддержала мирный план Зеленского. Он предусматривает границы 1991 года и репарации 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Василий Боднар война Турция реджеп тайип эрдоган переговоры с россией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 