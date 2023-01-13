Турция изменила позицию. Вместо мира любой ценой говорят о границах 1991 года — посол

Посол в Турции Василий Боднар заявил, что страна изменила свою позицию относительно войны и стала говорить о территориальной целостности Украины, а не только о мире любой ценой. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, с начала большой войны Турция прилагает много усилий для мирного урегулирования — они придерживаются этого подхода на всех уровнях с марта 2022 года и по сей день.

Он отметил, что позиция Анкары начиналась с разговоров о гуманитарных перемириях и мире любой ценой, но сейчас Турция четко упоминает необходимость территориальной целостности Украины.

Дипломат заявил, что заявления представителей Турции в последнее время говорят о том, что они понимают необходимость освобождения всех временно оккупированных территорий Украины.

"В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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