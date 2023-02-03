"Турция – это друг Украины". Кулеба пояснил, что с политикой Эрдогана по Украине и России

Турции стратегически выгодна сильная, независимая Украина в пределах границ 1991 года, и критическая угроза в балансировании Анкары между Киевом и Москвой не просматривается. Об этом, отвечая на вопрос BBC News Україна, что в Украине сложилось "очень противоречивое" впечатление о политике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его мнению, власти Турции "полностью устраивает" то, как выглядит внешняя политика их страны в отношении войны России против Украины.

Кулеба признал, что ситуация с политикой Анкары "очень сложная, но если говорить о ней очень просто: Турция – это друг Украины", и в военно-политической сфере она "однозначно" на стороне Украины.

При этом в вопросах торговли "и чего угодно, где можно заработать деньги" на межгосударственном уровне, Турция "балансирует в сторону России", уточнил он.

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По словам главы МИД, Анкара "ведет сложную, многоуровневую игру", в которой выборы президента Турции являются важным фактором.

Относительно сообщений в СМИ, что Турция якобы поставляет кассетные боеприпасы ВСУ, министр ответил, что "в медиа многое публикуют".

По его словам, номенклатура военно-технического сотрудничества с Турцией является внутренним делом стран, и он не намерен комментировать "вообще ни то, что мы получаем от Турции, ни то, что мы не получаем от Турции".

"Есть договоренность с турецкими партнерами, что эта тема максимально конфиденциальна, и мы придерживаемся этого правила", – подытожил Кулеба.

Ранее в Кремле затруднились с четкой реакцией на данные о кассетных снарядах от Турции для ВСУ.

Євген Пилипенко

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