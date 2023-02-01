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Эрдоган поддерживает вступление Финляндии в НАТО, а Швеции – пока нет, выдвинул условие

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 12:55
Эрдоган поддерживает вступление Финляндии в НАТО, а Швеции – пока нет, выдвинул условие - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает вступление в НАТО Финляндии, а от Швеции потребовал "не санкционировать акции", подобные сожжению Корана. Об этом сообщает Анадолу.

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"До тех пор пока в Швеции будут санкционировать акции, подобные сожжению священной для нас книги – Корана, мы не скажем "да" заявке Стокгольма на вступление в Альянс", – заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в отличие от Швеции, отношение Анкары к заявке Финляндии положительное.

"Наше отношение к заявке Хельсинки позитивное, а к обращению Швеции – отрицательное. Поэтому в Стокгольме не должны прилагать пустые усилия", – сказал турецкий лидер.

  • 21 января у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция в поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и против вступления Швеции в НАТО. Ее организатор – ультраправый датский политик Расмус Палудан – во время акции осудил ислам и сжег Коран.
  • 23 января Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки ее заявки на вступление в НАТО после того, как она разрешила проведение акции правых экстремистов с сожжением Корана в Стокгольме.
  • После этого глава финского МИД Пекка Хаависто говорил, что Финляндия может быть вынуждена подумать о вступлении в НАТО без Швеции из-за противодействия со стороны Турции.
  • 30 января Хаависто заявил, что его страна и Швеция по-прежнему будут вместе двигаться к членству в НАТО, несмотря на позицию Турции по Стокгольму.
Наталія Медведєва
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нато Турция Финляндия швеция реджеп тайип эрдоган
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