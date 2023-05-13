Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы в Турции: Глупый вопрос, у нас демократия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы главы государства, которые состоятся 14 мая. Об этом он сообщил в интервью турецким каналам, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, вопрос о том, что он якобы собирается держаться за власть, является глупым, так как он пришел на пост президента демократическим путем.

"Подобно тому, как мы пришли к власти с благосклонностью народа, то есть, если наш народ решит принять другое решение, мы будем делать именно это, все, что необходимо для демократии. Больше ничего не поделаешь", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что примет любой результат выборов как законный.

Ранее посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах президента.

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