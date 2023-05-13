Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы в Турции: Глупый вопрос, у нас демократия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы главы государства, которые состоятся 14 мая. Об этом он сообщил в интервью турецким каналам, цитирует его агентство Anadolu.
По его словам, вопрос о том, что он якобы собирается держаться за власть, является глупым, так как он пришел на пост президента демократическим путем.
"Подобно тому, как мы пришли к власти с благосклонностью народа, то есть, если наш народ решит принять другое решение, мы будем делать именно это, все, что необходимо для демократии. Больше ничего не поделаешь", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что примет любой результат выборов как законный.
Ранее посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах президента.
- В январе 2023 года Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении".
- Также в январе турецкая компания Baykar якобы бесплатно передала ВСУ еще два ударных дрона.
- "Турция – это друг Украины". Кулеба пояснил, что с политикой Эрдогана по Украине и России.
Читайте также: Разбор | В Турции впервые за 20 лет оппозиция может победить Эрдогана: что это значит для Украины
Комментарии