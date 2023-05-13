UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы в Турции: Глупый вопрос, у нас демократия

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 13:50
Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы в Турции: Глупый вопрос, у нас демократия - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы главы государства, которые состоятся 14 мая. Об этом он сообщил в интервью турецким каналам, цитирует его агентство Anadolu.

По его словам, вопрос о том, что он якобы собирается держаться за власть, является глупым, так как он пришел на пост президента демократическим путем. 

"Подобно тому, как мы пришли к власти с благосклонностью народа, то есть, если наш народ решит принять другое решение, мы будем делать именно это, все, что необходимо для демократии. Больше ничего не поделаешь", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что примет любой результат выборов как законный. 

Ранее посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах президента. 

Читайте также: Разбор | В Турции впервые за 20 лет оппозиция может победить Эрдогана: что это значит для Украины

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборыТурцияреджеп тайип эрдогандемократия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 