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В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

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14.05.2023, 09:02
В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть - Фото
Фото: EPA

В Турции в воскресенье, 14 мая, состоятся выборы президента и парламента, по итогам которых Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 20 лет может лишиться власти.

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Избирательные участки в стране открылись в 8:00 и закроются в 17:00, сообщило Анадолу.
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На пост президента Турции претендуют три кандидата: действующий глава государства Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Киличдароглу и кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган.

Опросы общественного мнения накануне выборов показали, что фаворитом выборов является кандидат от оппозиции – Киличдароглу.

В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

Он в политике с 2002 года является лидером крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии, а на выборах 2023-го стал кандидатом от Национального альянса – объединения шести оппозиционных сил. Также его поддерживает мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.
Андрей Водяный
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