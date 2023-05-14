В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

В Турции в воскресенье, 14 мая, состоятся выборы президента и парламента, по итогам которых Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 20 лет может лишиться власти.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном



Избирательные участки в стране открылись в 8:00 и закроются в 17:00, сообщило Анадолу

Читайте также В Турции впервые за 20 лет оппозиция может победить Эрдогана: что это значит для Украины На пост президента Турции претендуют три кандидата: действующий глава государства Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Киличдароглу и кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган.

Опросы общественного мнения накануне выборов показали, что фаворитом выборов является кандидат от оппозиции – Киличдароглу.

Он в политике с 2002 года является лидером крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии, а на выборах 2023-го стал кандидатом от Национального альянса – объединения шести оппозиционных сил. Также его поддерживает мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина . Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

Пять лет назад Эрдоган выиграл предыдущие выборы, набрав в первом туре 52,59% голосов. Его ближайший соперник набрал менее 31%.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.