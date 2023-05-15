Выборы в Турции. Эрдоган не смог победить в первом туре — подсчитано почти 100% голосов
15.05.2023, 06:28
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов главы государства. Вероятнее всего, в стране состоится второй тур, где сойдутся Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Подсчет голосов в онлайн-режиме фиксирует турецкое агентство Anadolu.
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По итогам подсчета 98,41% голосов Эрдоган набирает в первом туре 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу — 45%.
Лидер Партии националистического движения Синан Оган набрал 5,23% голосов.
Вероятнее всего, следует ожидать второго тура выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, который запланирован на 28 мая.
СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.
- Ранее посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах президента.
- Пять лет назад Эрдоган выиграл предыдущие выборы, набрав в первом туре 52,59% голосов. Его ближайший соперник набрал менее 31%.
- Недавно Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы.
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